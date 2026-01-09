Feriti ancora in ospedale Quindicenne perde 4 dita

Tre giovani, tra cui un quindicenne, sono ancora ricoverati all’Irccs di Monza dopo aver subito gravi ferite da scoppio di petardi e uso improprio di pistole a salve durante la notte di Capodanno. L’incidente ha causato la perdita di quattro dita e traumi considerati ancora gravi. Le condizioni dei ragazzi vengono costantemente monitorate dai medici, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini.

Restano ancora ricoverati al San Gerardo i tre giovani che nella notte di Capodanno sono arrivati all’Irccs di Monza con gravi traumi da scoppio di petardi e all’uso improprio di pistole a salve. In tutto sono stati presi in carico cinque pazienti, tre dei quali con lesioni particolarmente gravi a mani, volto e occhi. Il caso più complesso riguarda un giovane di 21 anni, trasferito a Monza dalla Bergamasca con gravi lesioni alle mani, al volto e agli occhi. È stato sottoposto a un intervento che ha coinvolto chirurghi maxillo-facciali, oculisti e ortopedici, comprendendo procedure di rivascolarizzazione, stabilizzazione ossea, trattamento di fratture e rimozione di corpi estranei. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Feriti ancora in ospedale. Quindicenne perde 4 dita Leggi anche: Perde tre dita per un petardo: esce dall’ospedale e ne esplode un altro Leggi anche: VIDEO | Capodanno tra botti vietati: uomo perde due dita, altri tre feriti e numerosi incendi Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Feriti ancora in ospedale. Quindicenne perde 4 dita; Capodanno, un morto per i botti. Viminale: 283 feriti, 54 ricoverati; Petardi, un morto a Roma. A Milano due 12enni feriti gravi per i botti, uno perde una mano; Scoppia un grosso petardo: un ragazzino di 12 anni perde una mano, un altro gravissimo a un occhio. Napoli, 24enne perde tre dita per i botti poi si ferisce di nuovo - Il giovane, che è compreso nel bilancio dei 57 feriti, ha perso tre dita per l’esplosione di un petardo: giunto all'ospedale Pellegrini, è stato soccorso, medicato e dimesso. tg24.sky.it

