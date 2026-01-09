Ferguson può interessare al Napoli

Il Napoli valuta diverse opzioni per rafforzare l’attacco e tra queste figura Evan Ferguson, attaccante irlandese del Brighton, attualmente in prestito alla Roma. L’interesse del club partenopeo si concentra sulle qualità fisiche e sull’autonomia offensiva del giocatore, apprezzate anche da Antonio Conte. La situazione rappresenta una possibile opportunità di mercato, che potrebbe portare Ferguson a vestire la maglia azzurra nella prossima stagione.

Il Napoli guarda con attenzione al mercato per rinforzare l’attacco e tra i nomi seguiti c’è quello di Evan Ferguson, attaccante irlandese di proprietà del Brighton e attualmente alla Roma in prestito La situazione Il giocatore piace ad Antonio Conte, che apprezza soprattutto la sua fisicità e la capacità di fare reparto da solo. Ferguson . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Leggi anche: Fantacalcio, 5 giocatori da evitare: Ferguson può deludere ancora

Leggi anche: "Interessare il ministro: serve cambio di passo"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

SKY - Napoli forte su Ferguson, è slegato da Lucca: vuole prenderlo a prescindere - Come rivelato in queste ore dalla redazione mercato di Sky Sport, il club azzurro starebbe seguendo con grande interesse la ... msn.com