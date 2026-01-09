Femminicidio di Letizia Girolami ergastolo per Mohamed Irfan Rhana | la uccise con un colpo di zappa
La Corte d’assise di Arezzo ha condannato all’ergastolo Mohamed Irfan Rhana per l’omicidio di Letizia Girolami, uccisa con un colpo di zappa. La sentenza ha riconosciuto i motivi futili alla base dell’atto, respingendo eventuali attenuanti. La decisione si inserisce nel quadro delle indagini sui casi di violenza di genere, sottolineando la severità della giustizia italiana in questi episodi.
La Corte d’assise di Arezzo ha condannato all’ergastolo Mohamed Irfan Rhana per l’omicidio di Letizia Girolami, riconoscendo i futili motivi e respingendo attenuanti e sconti di pena. 🔗 Leggi su Fanpage.it
