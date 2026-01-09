Femminicidio Bologna confermato l' ergastolo per l' ex medico della Virtus

Il tribunale di Bologna ha confermato l’ergastolo per Giampaolo Amato, ex medico della Virtus, condannato per il femminicidio delle due donne nel 2021. La decisione segue la richiesta della procura, che aveva evidenziato la gravità del gesto. La vicenda evidenzia l’importanza di interventi efficaci contro la violenza di genere e la tutela delle vittime.

