Federica Pellegrini e la gelosia per Matteo Giunta | Questo sta in mezzo alla vasca e sono tutte in costume tutte belle tutte splendide splendenti

Federica Pellegrini e Matteo Giunta condividono alcuni aspetti della loro vita di coppia durante un’intervista con Alessandro Cattelan. La campionessa olimpica ha raccontato con sincerità alcune emozioni e momenti divertenti, tra cui una particolare sensazione di gelosia legata alla sua presenza in vasca e alle altre atlete. Un’occasione per conoscere aspetti autentici e quotidiani di una coppia unita da passione e complicità.

