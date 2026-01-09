Federconsumatori aumenti in bolletta | il regalo di Natale di Alto Calore

Federconsumatori segnala un aumento delle tariffe dell’acqua deciso dall’Ente Idrico Campano, che interesserà gli utenti di Alto Calore nelle aree di Irpinia e Sannio. Dopo il rinvio di agosto, la delibera definitiva prevede un incremento delle bollette, rappresentando un nuovo onere per i cittadini. Questa comunicazione fornisce un aggiornamento sulla situazione tariffaria, evidenziando le implicazioni per le famiglie e le imprese coinvolte.

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Federconsumatori. Dopo il rinvio di agosto, è stato infine deliberato dall ‘Ente ldrico Campano I’aumento della tariffa idrica per tutti gli utenti dell’lrpinia e del Sannio serviti da Alto Calore S.p.a. (si tratta in particolare di 95 Comuni di Avellino e Provincia e 36 Comuni della Provincia di Benevento). L’aumento deliberato è in particolare il seguente. 9,95 % per I’anno 2024;. 9,95 % per l’anno 2025;. 9,95 % per l’anno 2026;. 9,95 Yo per I’anno 2027. Nel 2027 si arriverà quindi ad un aumento complessivo del costo dell’acqua del 46% rispetto a quanto oggi pagato dagli utenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

