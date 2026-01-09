FdI chiede chiarezza sulla nomina del direttore di Dermatologia
Fronte delle recenti polemiche, Fratelli d'Italia richiede trasparenza sulla procedura che ha portato alla nomina del nuovo Direttore di Dermatologia dell’ospedale. L’obiettivo è chiarire i criteri adottati e i passaggi seguiti per garantire correttezza e imparzialità nella scelta, rispondendo alle esigenze di corretta gestione e fiducia pubblica.
Fare chiarezza sulle procedure che hanno portato alla nomina del nuovo Direttore di Dermatologia dell'A.O.U. di Parma. A chiederlo con un’interrogazione è il consigliere di Fratelli d’Italia Priamo Bocchi che chiede anche quali siano e in che modo operino le convenzioni inter-universitarie attive. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
