FdI chiede chiarezza sulla nomina del direttore di Dermatologia

Da parmatoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fronte delle recenti polemiche, Fratelli d'Italia richiede trasparenza sulla procedura che ha portato alla nomina del nuovo Direttore di Dermatologia dell’ospedale. L’obiettivo è chiarire i criteri adottati e i passaggi seguiti per garantire correttezza e imparzialità nella scelta, rispondendo alle esigenze di corretta gestione e fiducia pubblica.

Fare chiarezza sulle procedure che hanno portato alla nomina del nuovo Direttore di Dermatologia dell'A.O.U. di Parma. A chiederlo con un’interrogazione è il consigliere di Fratelli d’Italia Priamo Bocchi che chiede anche quali siano e in che modo operino le convenzioni inter-universitarie attive. 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

