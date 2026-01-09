FC 26 Obiettivo Dante Viaggio nel Tempo 85 | Il muro brasiliano è tornato

FC 26 Obiettivo Dante “Viaggio nel Tempo” 85 presenta il muro brasiliano, una soluzione affidabile per chi cerca un difensore centrale esperto e versatile. La sua nazionalità brasiliana permette un’ottima integrazione in diversi moduli di gioco, offrendo solidità e adattabilità in fase difensiva. Un’opportunità concreta per rinforzare la linea difensiva con un profilo equilibrato e di comprovata affidabilità.

Questa versione di Dante è una boccata d’ossigeno per chi cerca un difensore centrale solido, esperto e soprattutto facile da ibridare grazie alla nazionalità brasiliana. Con un boost generoso alla velocità, Dante non è più solo un difensore di posizione, ma un centrale capace di reggere il confronto con gli attaccanti moderni. Analisi Tecnica: Esperienza al potere. Difesa d’élite (86): La sua statistica migliore. Dante eccelle nel posizionamento e nei contrasti, rendendo difficile il superamento nell’uno contro uno.. Velocità ritrovata (82): Un upgrade fondamentale rispetto alla sua carta base. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 Obiettivo Dante “Viaggio nel Tempo” 85: Il muro brasiliano è tornato Leggi anche: FC 26 Mati? “Viaggio nel tempo” 87: il muro della Serie A torna con una velocità mai vista Leggi anche: FC 26 Obiettivo Viaggio nel Tempo Bronzo: come sbloccare Nzonzi 86 e i consumabili EVO Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. EA FC 26 Fonte Della Giovinezza Elenco Giocatori Ed Obiettivi. FC 26: Il MERCATO Verso i TOTY: Il piano d’attacco per le prossime due settimane [VIDEO] - Mentre le votazioni sono entrate nel vivo, il gioco ci offre gli ultimi ... imiglioridififa.com

