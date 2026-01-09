FC 26 | Il MERCATO Verso i TOTY | Il piano d’attacco per le prossime due settimane VIDEO

Il mercato di FC 26 si avvicina alla fase più critica, con le votazioni in pieno svolgimento. In queste settimane, è importante sfruttare le opportunità offerte dal gioco per rafforzare la propria squadra, preparando le mosse future. Questo articolo analizza il piano strategico da seguire nelle prossime due settimane, per ottimizzare i risultati e avvicinarsi ai TOTY con una base solida.

Siamo nella fase più delicata di FC 26. La calma prima della tempesta (di pacchetti). Mentre le votazioni sono entrate nel vivo, il gioco ci offre gli ultimi strumenti per preparare le fondamenta della nostra squadra. 1. La chiusura di Time Warp: Team 2 e Obiettivi. Al momento siamo nel pieno del Team 2 di Time Warp. È l’ultima chiamata per sfruttare i veterani prima che i riflettori si spostino totalmente sulle carte TOTY. Team 2 in corso: Carte come Cristiano Ronaldo (90), Vardy (89) e Kyle Walker (89) stanno dominando il mercato.. SBC e Obiettivi Warm-up: In questi giorni vedremo una serie di sfide “di riscaldamento”. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

