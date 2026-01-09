Fanta Sbocco dei Laguna Bollente il grido di una generazione immobile che sotto la superficie ribolle
C’è una Venezia che non si vede nelle cartoline, che galleggia nella condensa dei bicchieri lasciati sui tavoli, nelle cucine dove qualcuno attacca una cassa e un microfono dopo che il bar ha chius. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: «Mi butto sotto una macchina»: il grido del 12enne di Catania che rischia l’allontanamento dalla madre. La Garante denuncia il grave stato psicologico
Leggi anche: Paolo Crepet contro i genitori iperprotettivi: “I ragazzi rischiano di crescere idioti. Una generazione che cresce con il solo diritto dell’eredità è una generazione dalle radici marce”
Laguna Bollente e Kanfora in concerto al Magazzino sul Po.
Laguna Bollente e Kanfora in concerto al Magazzino sul Po - Laguna Bollente, duo veneziano di Dunia Maccagni ed Elia Fabbro, mescola sonorità post punk lo- mentelocale.it
Laguna Bollente Fanta sbocco 2025 - Lo-Fi - Dopo 5 anni di silenzio, il duo nato a Venezia con un disco fatto di disperazione, precarietà è amore, frutto di un lo fi così marcio che musica e parole sono inestricabilmente legate insieme Qualche ... rockit.it
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.