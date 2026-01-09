Families anxiously wait for prisoners to be released in Venezuela just nine freed

In Venezuela, nine individuals identified as political prisoners by a prominent human rights organization were released. Questa azione rappresenta un passo importante nel quadro delle recenti iniziative volte a migliorare la situazione dei diritti umani nel paese. La notizia è stata accolta con attenzione da parte della comunità internazionale e delle famiglie coinvolte, che attendono ulteriori sviluppi.

Nine people considered political prisoners by a leading Venezuelan rights group had been released by Friday afternoon as part of an effort praised by U.S.

