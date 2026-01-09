Famiglia reale tensioni a Natale | Kate al centro dell’attenzione e Camilla messa da parte

Durante il periodo natalizio, si sono evidenziate tensioni all’interno della famiglia reale, con Kate Middleton sotto i riflettori, mentre Camilla è apparsa in secondo piano. Questi comportamenti hanno attirato l’attenzione dei media, evidenziando dinamiche complesse e delicate. La situazione mette in luce come le celebrazioni festive possano rivelare, o accentuare, le relazioni interne alla famiglia reale britannica.

(Adnkronos) – "A Natale, Catherine Middleton è stata al centro dell'attenzione e Camilla si è sentita messa da parte". Lo scrive Closer, sottolineando che i rapporti fra la principessa di Galles e la regina non sono migliorati dalla fastosa serata di gala al Castello di Windsor, all'inizio di dicembre, per la visita di Stato del .

