Famiglia nel bosco parla il padre | I miei figli distrutti dall’ansia sono diventati litigiosi

Un padre descrive come l’ansia abbia influenzato il comportamento dei suoi figli, rendendoli più litigiosi e desiderosi di tornare a casa. La situazione evidenzia l’impatto emotivo delle difficoltà psicologiche sui giovani e l’importanza di affrontare i problemi di salute mentale in modo tempestivo e adeguato. Comprendere le cause e le possibili soluzioni può favorire un ambiente familiare più sereno e supportivo.

“I miei figli sono distrutti dall’ansia e sono diventati litigiosi. Tutto ciò che vogliono è tornare a casa”. Lo dice Nathan Trevallion, il padre della cosiddetta “famiglia nel bosco” di Palmoli, in un’intervista a La Stampa, la prima concessa da quando, lo scorso 20 novembre, il Tribunale dei Minori di L’Aquila ha disposto il trasferimento dei suoi tre figli in una struttura protetta di Vasto assieme alla madre. Nell’ordinanza, i giudici hanno motivato il provvedimento con l’esigenza di “proteggere” i bambini “dalla vita di privazioni, materiali e di relazione” alla quale erano “costretti da genitori che avevano sposato in modo eccessivo la filosofia di vita dei neorurali”. 🔗 Leggi su Tpi.it

