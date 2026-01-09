Famiglia del bosco di Palmoli papà Nathan | ‘I miei figli sono nervosi e litigano’ interviene la premier Meloni

Il padre Nathan, della famiglia del bosco di Palmoli, ha condiviso che i suoi figli sono spesso nervosi e litigano, vivendo in uno stato di ansia e agitazione. La premier Meloni ha commentato la situazione, evidenziando le difficoltà che questa famiglia affronta quotidianamente. Un quadro che mette in luce le sfide emotive vissute da molti giovani in contesti complessi, richiedendo attenzione e supporto adeguato.

