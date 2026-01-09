Famiglia del bosco di Palmoli papà Nathan | ‘I miei figli sono nervosi e litigano’ interviene la premier Meloni
Il padre Nathan, della famiglia del bosco di Palmoli, ha condiviso che i suoi figli sono spesso nervosi e litigano, vivendo in uno stato di ansia e agitazione. La premier Meloni ha commentato la situazione, evidenziando le difficoltà che questa famiglia affronta quotidianamente. Un quadro che mette in luce le sfide emotive vissute da molti giovani in contesti complessi, richiedendo attenzione e supporto adeguato.
Il racconto del padre: “Vivono in uno stato costante di ansia”. “Sono in uno stato costante di agitazione e ansia”. È una testimonianza carica di dolore quella affidata a La Stampa da Nathan Trevallion, il padre della cosiddetta famiglia del bosco di Palmoli. L’uomo racconta le condizioni emotive dei figli dopo l’allontanamento disposto dalle autorità: “A volte litigano fra di loro, cosa che prima non facevano. Sono spesso arrabbiati e quando arriva il momento di andare via cercano di rimandare, come se potessero sfuggire a quello che provano”. La sofferenza dei bambini dopo gli incontri protetti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Dopo settimane di silenzio e di dibattito mediatico sulla scelta di vita "off-grid" della famiglia del bosco di Palmoli, Nathan Trevallion, il padre dei bambini allontanati dalle autorità, ha deciso di parlare. - facebook.com facebook
