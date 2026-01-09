False polizze vita per più di 3 milioni famiglia di assicuratori assolta
Dopo undici anni, una famiglia di assicuratori è stata assolta dall’accusa di aver emesso false polizze vita per oltre 3 milioni di euro. La vicenda, che aveva coinvolto il settore assicurativo, si conclude con questa decisione giudiziaria, confermando l’assenza di responsabilità per gli imputati e chiudendo un lungo percorso legale.
Si chiude con l’assoluzione e dopo undici anni la vicenda processuale che coinvolse un’intera famiglia di assicuratori accusati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa e all’appropriazione indebita. Per il primo reato il collegio di giudici ha assolto i quattro (padre, madre e due. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Guadagna 20mila euro a settimana con le false polizze Rc auto: truffatore seriale nei guai
Leggi anche: Frode nel commercio di carburanti: 87 milioni di litri immessi sul mercato e fatture false per 96 milioni di euro
«False polizze vita per più di 3 milioni», famiglia di assicuratori assolta - La vicenda risale al 2015, l'udienza preliminare al 2018. ilpiacenza.it
Proponeva false polizze vita, broker truffa clienti per 500.000 euro - La Guardia di Finanza di Cuneo ha scoperto una truffa da 500. rainews.it
Polizze vita, l’investimento dinamico e flessibile: settore in evoluzione e volume dei premi aumentato - Le polizze vita non sono solo strumenti di protezione, ma rappresentano anche un’interessante opportunità di investimento. ilgazzettino.it
STAR-BROKER .IT: OCCHIO A QUESTO SITO. PER L’IVASS NON E’ AUTORIZZATO A VENDERE ASSICURAZIONI Le polizze eventualmente ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati. - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.