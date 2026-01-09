Fabrizio Corona con Io sono notizia su Netflix | esce oggi la docu-serie sulla sua vita in pieno scandalo Signorini

Dal 9 gennaio disponibile su Netflix la docu-serie sulla vita dell'ex re dei paparazzi. Un'uscita che coincide con l'emergere della vicenda Signorini-Medugno che ha portato all'autosospensione del conduttore da Mediaset. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: La storia di Fabrizio Corona da oggi in una docu-serie su Netflix: “Io sono notizia”

Leggi anche: “Io sono notizia”: ecco dove, come e quando vedere la docu-serie su Fabrizio Corona

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Fabrizio Corona: Io sono notizia, svelato il trailer della docuserie sul re dei paparazzi; Fabrizio Corona: Io sono notizia, il trailer della serie Netflix; Fabrizio Corona - Io sono notizia: il trailer; ‘Fabrizio Corona: Io sono notizia’, il trailer della docuserie.

Fabrizio Corona “Io sono notizia”: su Netflix l’autofiction come ragione di vita - Nel cast tanti amici ma anche detrattori dell'ex Re dei paparazzi come l'ex moglie Nina Moric, Marco Travaglio, la madre Gabriella e Marianna Aprile ... iodonna.it