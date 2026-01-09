Fabrizio Corona anatomia di un personaggio La serie Netflix e lo show business italiano allo specchio

Fabrizio Corona rappresenta una figura complessa e controversa all’interno dello show business italiano. La serie Netflix dedicata a lui esplora aspetti nascosti e sfaccettature di un personaggio che ha segnato la scena pubblica e mediatica del nostro paese. Un’analisi approfondita che mette in luce le dinamiche e le contraddizioni di un protagonista che ha lasciato un’impronta significativa nel panorama italiano.

Raccontare Fabrizio Corona significa raccontare una parte scomoda, esibita e irrisolta dello spettacolo italiano. La serie "Fabrizio Corona: Io sono notizia", in cinque episodi da oggi, 9 gennaio su Netflix, a lui dedicata non è un'agiografia né un processo, ma un dispositivo narrativo che usa la figura di Corona come lente d'ingrandimento su un sistema: quello dello show business nazionale, fatto di potere mediatico, ossessione per la visibilità e continuo scambio tra scandalo e consenso. Fabrizio, figlio di Vittorio Corona, giornalista ed editore, insiste sul rapporto con la figura paterna e sull'ossessione di "essere all'altezza".

