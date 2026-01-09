Fa un incidente in cui sfascia un' auto e scappa ma le indagini lo incastrano | fermato e multato
Durante una manovra, la sua auto ha perso il controllo e ha centrato un veicolo parcheggiato, causando danni significativi. Dopo aver abbandonato la scena, è stato rintracciato dalle indagini e successivamente fermato. La polizia gli ha applicato una multa, evidenziando le conseguenze di un comportamento irresponsabile alla guida.
La sua auto non ha tenuto in curva e ha centrato l'auto parcheggiata di un residente, procurandogli danni importanti. Ma invece di fermarsi, il guidatore ha pensato bene di darsela a gambe. È quanto accaduto a Villasanta durante le feste di Natale col 'fuggitivo' che non aveva però fatto i conti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: Fa un incidente (in cui sfascia un'auto) e scappa ma le indagini lo inchiodano: fermato e multato
Leggi anche: Scappa in auto dopo lo scontro con l'autobus in cui restano ferite tre donne: sarà denunciato
#Cronaca Sorrento, incidente in via Fuorimura, coinvolti due veicoli: nessun ferito x.com
Incidente blocca la funivia, elicotteri a lavoro a Macugnaga per evacuare 100 persone #ANSA - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.