Fa un incidente in cui sfascia un' auto e scappa ma le indagini lo incastrano | fermato e multato

Durante una manovra, la sua auto ha perso il controllo e ha centrato un veicolo parcheggiato, causando danni significativi. Dopo aver abbandonato la scena, è stato rintracciato dalle indagini e successivamente fermato. La polizia gli ha applicato una multa, evidenziando le conseguenze di un comportamento irresponsabile alla guida.

