Ex orti di via Campesio Legambiente chiede chiarezza sugli scavi

Recentemente, negli ex orti di via Campesio sono stati osservati cumuli di terra, probabilmente derivanti da lavori di movimentazione e scavo effettuati in un cantiere vicino. Legambiente richiede chiarimenti sulla natura e sulle finalità di queste attività, per garantire trasparenza e tutela del territorio. È importante monitorare gli interventi per assicurare che siano conformi alle normative e rispettino l’ambiente locale.

«Sono improvvisamente comparsi cumuli di terreno negli ex orti di via Campesio, frutto di opere di movimentazione terreno e di scavo in un cantiere limitrofo». Lo segnala Legambiente Piacenza, che chiede di chiarire la situazione. «Il terreno è privato – prosegue Legambiente - ma il Pug assunto.

