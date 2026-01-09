Everton-Sunderland FA Cup 10-01-2026 ore 13 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici Pochi gol all’Hill Dickinson Stadium

Il match tra Everton e Sunderland, in programma il 10 gennaio 2026 alle ore 13:15 all’Hill Dickinson Stadium, apre il terzo turno della FA Cup. In questa occasione si confrontano due club di massima serie, con formazioni ufficiali, quote e pronostici disponibili. La sfida si preannuncia equilibrata, con pochi gol attesi, offrendo un’occasione per osservare le formazioni e le strategie di entrambe le squadre in questa fase della competizione.

Everton e Sunderland daranno vita alla prima sfida, in ordine di programmazione, fra squadre della massima serie del terzo turno di FA CUP. I due club sono divisi da un solo punto nella classifica di Premier League a favore degli ospiti, i quali dopo una prima parte di stagione scoppiettante ora non vincono da cinque . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Everton-Sunderland (FA Cup, 10-01-2026 ore 13:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pochi gol all’Hill Dickinson Stadium Leggi anche: Everton-Sunderland (FA Cup, 10-01-2026 ore 13:15): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol all’Hill Dickinson Stadium Leggi anche: Everton-Sunderland (FA Cup, 10-01-2026 ore 13:15): formazioni, quote, pronostici La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Terzo Turno | Everton - Sunderland in Diretta Streaming | IT; La FA Cup su DAZN e Discovery+: come vedere le 32 partite del terzo turno in diretta tv e streaming; FA Cup | Tutte le partite del 3° turno su discovery+; Pronostico Everton-Sunderland: analisi e probabili formazioni. FA Cup 2025-2026: Everton-Sunderland, le probabili formazioni - In Premier League le due squadre sono separate da un solo punto, con il Sunderland leggermente avanti. sportal.it

Everton v Sunderland LIVE - FA Cup team news, TV channel, kick-off time, score and commentary stream - Welcome to our live coverage of Everton vs Sunderland in the FA Cup third round at Hill Dickinson Stadium. liverpoolecho.co.uk

Is Everton vs Sunderland on TV? FA Cup third round live stream and channel - Viewers can find the match on the TNT Sports 5 channel in addition to the Discovery+ website and the ... express.co.uk

Gols 07/01| Bologna vs Atalanta x Napoli vs Verona x Barcelona vs Athletic Club x Bournemouth vs Tottenham x Brentford vs Sunderland x Everton vs Wolves x Fulham vs Chelsea x Manchester City vs Brighton x Lazio vs Fiorentina x Parma vs Inter x Torino v x.com

ALL FULL TIME RESULTS FOOTBALL ENGLAND: Premier League Standings Bournemouth - Tottenham 3:2 Brentford - Sunderland 3:0 Crystal Palace - Aston Villa 0:0 Everton - Wolves 1:1 Fulham - Chelsea 2:1 Manchester City - Brighton 1:1 Burnley - M - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.