Il match tra Everton e Sunderland, in programma il 10 gennaio 2026 alle 13:15 all’Hill Dickinson Stadium, segna l’inizio del terzo turno di FA Cup tra squadre di Premier League. In questa occasione troveranno spazio formazioni, quote e pronostici, con un’attenzione particolare a un incontro caratterizzato da poche reti. Un confronto che, pur rappresentando un primo step, offre già spunti interessanti per appassionati e analisti.

Everton e Sunderland daranno vita alla prima sfida, in ordine di programmazione, fra squadre della massima serie del terzo turno di FA CUP. I due club sono divisi da un solo punto nella classifica di Premier League a favore degli ospiti, i quali dopo una prima parte di stagione scoppiettante ora non vincono da cinque . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Everton-Sunderland (FA Cup, 10-01-2026 ore 13:15): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol all’Hill Dickinson Stadium

Leggi anche: Everton-Sunderland (FA Cup, 10-01-2026 ore 13:15): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Cheltenham-Leicester (FA Cup, 10-01-2026 ore 13:15): formazioni, quote, pronostici

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Terzo Turno | Everton - Sunderland in Diretta Streaming | IT; La FA Cup su DAZN e Discovery+: come vedere le 32 partite del terzo turno in diretta tv e streaming; Pronostico Everton-Sunderland: analisi e probabili formazioni; FA Cup | Tutte le partite del 3° turno su discovery+.

Where to stream Everton vs. Sunderland FA Cup match today - After earning promotion from the Championship last season, the club is staying close to a European spot as we get ... mlive.com