Eurolega una coraggiosa Virtus cade in casa del Panathinaikos

La Virtus Bologna interrompe la propria serie positiva in Eurolega, perdendo in trasferta contro il Panathinaikos con il punteggio di 84-71. Dopo le vittorie contro Milano e Zalgiris, la squadra italiana si è confrontata con una sconfitta che evidenzia le difficoltà di un torneo competitivo e impegnativo. La partita si è svolta ad Atene, in un incontro che ha visto i padroni di casa prevalere nel finale.

Atene (Grecia), 8 gennaio 2026 – Dopo i successi ottenuti contro Milano e Zalgiris, si ferma la corsa in Eurolega della Virtus Bologna che cade ad OAKA, battuta 84-71 dal Panathinaikos. La formazione bianconera, che si presentava alla palla a due orfana di Luca Vildoza, si è trovata a rincorrere i greci già dalla parte finale del primo quarto, ma è comunque riuscita a restare aggrappata al match fino ai minuti finali di gara, nei quali i greci sono riusciti a far valere la loro maggior freschezza e profondità di roster. A trascinare la formazione ellenica ci ha pensato il duo formato da Kendrick Nunn, che alla fine ha chiuso a quota 21 punti nonostante un inizio di gara in sordina e percentuali non eccelse dal campo (412 da due), e un Richaun Holmes dominante nel pitturato (16 punti e 9 rimbalzi). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eurolega, una coraggiosa Virtus cade in casa del Panathinaikos Leggi anche: Eurolega, una grande Virtus strapazza il Panathinaikos Leggi anche: LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna 44-37, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: nuovo parziale dei greci, Virtus a -7 La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Eurolega, una coraggiosa Virtus cade in casa del Panathinaikos - I bianconeri rincorrono a lungo senza mai mollare la presa ma alla fine arriva la spallata biancoverde: decisivi Nunn e Holmes ... msn.com

Eurolega, la Virtus Bologna cade ad Atene: il Panathinaikos vince 84-71, i 24 punti di Edwards non bastano - Ivanovic: «Sono stati molto più bravi di noi, non avevamo energia» ... corrieredibologna.corriere.it

Panathinaikos-Virtus Bologna 84-71: highlights Eurolega - 71 nel Round 21 di Eurolega e chiude il suo momento positivo dopo le vittorie contro Milano e Zalgiris. sport.sky.it

SPECIALE BM/ PARTIZAN, L’OLYMPIACOS TORNA IN VANTAGGIO PER TYRIQUE JONES . di #MATTEOCAZZULANI Momento clou del mercato di Eurolega : il ha deciso di privarsi di , e l' - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.