L’Olimpia Milano affronta l’Efes Istanbul nella partita di Eurolega, ottenendo una vittoria importante per la classifica. La squadra italiana, dopo un secondo tempo deciso, riesce a superare gli avversari con il punteggio di 87-74. Questo risultato permette a Milano di mantenere buone possibilità di accesso alla fase dei play-in, consolidando la propria posizione in una competizione sempre più combattuta.

Milano, 9 gennaio 2026 – - Una vittoria da battaglia. L’Olimpia conquista la doppietta settimanale di Eurolega con un successo prezioso con l’Efes Istanbul che le vale l’aggancio alla zona play-in. Se fosse servito un copione per celebrare al meglio lo spirito dell’Olimpia Milano il giorno del suo 90esimo compleanno, non ce ne sarebbe potuto essere uno più adatto. La forza d’animo e il carattere cambiano la faccia di una partita storta, Milano domina la ripresa vincendo 87-7 4, passando dal -11 indolente dei primi 20 minuti, a una ripresa con i fiocchi vinta 49-25, conquistando così un altro successo in rimonta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eurolega, l’Olimpia cambia passo all’intervallo e schianta l’Efes 87-74

