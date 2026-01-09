Euro dopo 24 anni in Germania cambiano ancora milioni di marchi

Dopo 24 anni dall’introduzione dell’euro, in Germania milioni di marchi continuano a essere in circolazione. Sebbene l’euro sia ormai moneta ufficiale, la vecchia valuta mantiene una presenza significativa nel paese, evidenziando l’attaccamento alla storia monetaria e le peculiarità del sistema economico tedesco. Questa situazione riflette l’evoluzione dei pagamenti e le abitudini di consumo nel contesto europeo.

Sono trascorsi 24 anni dall’introduzione dell’euro, ma in Germania la vecchia moneta nazionale non è mai scomparsa del tutto. Ogni anno, infatti, milioni di marchi tedeschi vengono ancora restituiti e convertiti in euro, un fenomeno che continua a sorprendere anche a oltre due decenni dal cambio di valuta. Secondo i dati più recenti diffusi dalla Bundesbank, nel corso dell’ultimo anno sono stati riconsegnati oltre 53 milioni di marchi tedeschi, una cifra praticamente identica a quella registrata l’anno precedente e solo leggermente inferiore ai livelli del 2021. Quanti marchi tedeschi sono ancora in circolazione. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

