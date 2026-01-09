Etna continua la modesta attività effusiva | lava in raffreddamento nelle aree più a valle

L’Etna mantiene una attività effusiva moderata, con lava che si raffredda nelle zone più a valle. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’eruzione, iniziata il 1 gennaio nell’alta Valle del Bove, prosegue senza variazioni significative. La situazione rimane sotto controllo, e le autorità monitorano costantemente l’evento per garantire la sicurezza delle aree interessate.

