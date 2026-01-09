estrazioni del lotto superenalotto e 10elotto oggi 9 gennaio 2026

Ecco i numeri estratti oggi, venerdì 9 gennaio 2026, per il Lotto, il Superenalotto e il 10eLotto. Questa pagina fornisce in tempo reale i risultati ufficiali delle estrazioni, offrendo un'informazione chiara e precisa per chi desidera conoscere i numeri vincenti del giorno.

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi venerdì 9 gennaio 2026: numeri vincenti in diretta. ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, venerdì 9 gennaio 2026, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 6 del 2026 è prevista alle ore 20 di oggi, venerdì 9 gennaio 2026. TPI segue estrazione Lotto, estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10eLotto in tempo reale, live. 🔗 Leggi su Tpi.it

