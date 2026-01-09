Estetica oncologica corso di alta specializzazione Xenia

Il corso di alta specializzazione in Estetica Oncologica Xenia offre competenze approfondite per supportare il percorso di cura delle pazienti oncologiche. Attraverso l’acquisizione di protocolli sicuri e appropriati, il corso permette di riconoscere e gestire gli effetti dei trattamenti sulla pelle, collaborando con il personale medico per promuovere il benessere e la serenità delle pazienti. Un’opportunità per professionisti che vogliono ampliare le proprie competenze nel settore.

🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Il premio Donna d'autore. Una scultura per Silvia Poiata, esperta di estetica oncologica Leggi anche: L'estetica oncologica, una risorsa fondamentale nella cura del paziente Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Estetica oncologica, corso di alta specializzazione Xenia - Il percorso offre una formazione all'avanguardia, con lezioni mirate tenute da medici, specialisti, ricercatori e professori oncologi ... casertanews.it L'estetica oncologica, una risorsa fondamentale nella cura del paziente - Un corso di alta specializzazione con professionisti di rilievo per formare figure in grado di offrire trattamenti sicuri e orientate al benessere di ogni paziente ... napolitoday.it

Corso per estetica oncologica - Domani dalle 15 presso FormArt Obiettivo Bellezza (in via Emilia Ovest 693B a Modena), si tiene la presentazione del corso ‘Estetica oncologica’. ilrestodelcarlino.it

Estetica Curesté I Professionisti della Pelle Vicenza. . ’ Carissima, eccoci oggi alla domanda che mi è stata posta durante la puntata dedicata all’Estetica Oncologica nel programma « - facebook.com facebook

