Esplosione in una palazzina in Germania | muore una coppia siciliana e il figlio di 6 anni

Un’esplosione, presumibilmente causata da una fuga di gas, ha provocato il crollo di una palazzina in Germania, causando la morte di una coppia siciliana e del loro figlio di sei anni. L’incidente ha coinvolto un’abitazione in cui viveva una famiglia di origini siciliane. Le autorità stanno indagando sulle cause precise dell’accaduto e sulle eventuali responsabilità.

Prima l' esplosione, probabilmente a causa di una fuga di gas, poi il crollo dell'abitazione. All'interno della palazzina viveva una famiglia di origini siciliane. Per loro – padre, madre e il figlio di 6 anni – non c'è stato nulla da fare. L'esplosione è avvenuto ad Albstadt, nel land del Baden-Württemberg in Germania. Le vittime sono Francesco Liparoto, la moglie Nancy Giarraca e il figlio Bryan. A dare la notizia della tragedia, avvenuta giovedì, è stato il sindaco di Castellammare del Golfo Giuseppe Fausto, città di origine di Francesco. "Francesco viveva in Germania da circa dieci anni, dove aveva costruito, insieme a Nancy, una vita fatta di lavoro, sacrifici e sogni", dichiara il sindaco: "Una giovane famiglia unita, ben inserita nella comunità locale: Francesco lavorava in una ditta del settore del vetro, mentre il piccolo Bryan frequentava la scuola".

