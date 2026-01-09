Esplosione in Germania | muore famiglia italiana tra le vittime un bambino di 6 anni

Un'esplosione avvenuta ad Albstadt, nel sud della Germania, ha causato la morte di una famiglia italiana, tra cui un bambino di 6 anni. L’incidente ha devastato una zona residenziale, lasciando dietro di sé danni ingenti e un forte dolore. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’esplosione, che ha colpito una comunità già scossa dall’accaduto.

Un’esplosione violentissima ha squarciato il silenzio dell’alba ad Albstadt, nel sud della Germania, trasformando in pochi istanti una tranquilla strada residenziale in un cumulo di macerie. Era poco dopo le 5 del mattino quando un boato ha fatto tremare finestre e tetti nel quartiere di Tailfingen. Al centro dell’esplosione, una palazzina che è crollata su sé stessa, senza lasciare scampo alle persone che si trovavano all’interno. Tra le rovine sono stati recuperati i corpi di Francesco Liparoto, 33 anni, della moglie Nancy Giarraca, 30 anni, e del loro figlio Bryan, di sei anni. Una famiglia originaria di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, emigrata in Germania da circa dieci anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Esplosione in Germania: muore famiglia italiana, tra le vittime un bambino di 6 anni Leggi anche: Esplosione in Germania, casa crolla: morta intera famiglia italiana, tra le vittime anche un bimbo Leggi anche: Tragedia in Germania: famiglia italiana muore in un’esplosione ad Albstadt La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Esplosione in Germania, famiglia siciliana muore nel crollo della casa ad Albstadt - La palazzina dove viveva la famiglia è andata completamente distrutta. msn.com

Esplosione in una palazzina in Germania: muore una coppia siciliana e il figlio di 6 anni - Tragedia ad Albstadt: perdono la vita Francesco Liparoto, la moglie Nancy Giarraca e il figlio Bryan di 6 anni ... ilfattoquotidiano.it

Esplosione ad Albstadt, in Germania: muore famiglia di Castellamare del Golfo - Tra le vittime anche un bambino di 6 anni insieme ai due genitori, emigrati dieci anni fa per motivi di lavoro ... rainews.it

Tragedia ad Albstadt in Germania: una fuga di gas provoca l’esplosione di una palazzina, è morta una famiglia italiana di Castellammare del Golfo. Le vittime sono Francesco Liparoto, 33 anni, Nancy Giarraca, 30 anni, e il loro figlio Bryan, di 6 anni | https://sh - facebook.com facebook

Germania, esplosione per fuga di gas: muore una famiglia di Trapani. Tra le vittime bimbo di 6 anni x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.