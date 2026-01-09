Esplosione in Germania casa crolla | morta intera famiglia italiana tra le vittime anche un bimbo

Nella notte, un’esplosione in una cittadina del Baden-Württemberg, in Germania, ha causato il crollo di una palazzina residenziale. L’incidente ha portato alla tragica morte di un’intera famiglia italiana, inclusi un bambino. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’esplosione e sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia.

Una violenta esplosione avvenuta nella notte in una cittadina del Baden-Württemberg, nel sud della Germania, ha provocato il crollo di una palazzina residenziale e la morte di un intero nucleo familiare di origine italiana. Tra le vittime, confermano le autorità tedesche, figura anche un bambino in tenera età. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma per i tre connazionali non è stato possibile fare nulla. Le prime verifiche indicano come probabile causa una fuga di gas all’interno dell’edificio. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale e dai vigili del fuoco, l’esplosione si è verificata nelle prime ore del mattino, quando la maggior parte dei residenti stava ancora dormendo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Intera famiglia trovata morta in casa: immane tragedia nel Rodigino

Leggi anche: Rovigo, intera famiglia trovata morta in casa a causa di un'esalazione di monossido di carbonio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Tragedia in Germania, crolla una casa ad Albstadt: vittima una coppia siciliana. Morto anche il figlio di sei anni - Tragedia ad Albstadt, in Germania, dove il crollo di un’abitazione ha causato la morte di un nucleo familiare siciliano, in seguito a un’esplosione che sarebbe stata provocata da una fuga di gas. affaritaliani.it