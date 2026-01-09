Esplosione in banca il Prefetto convoa il Comitato per l’ordine pubblico

A seguito dell’esplosione in una banca di Pomigliano d’Arco, causata da un tentativo di furto con esplosivo, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato urgentemente il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’incontro si svolgerà oggi per valutare la situazione e adottare eventuali misure di sicurezza. L’evento sottolinea l’importanza di rafforzare le strategie di prevenzione e tutela del patrimonio pubblico e privato.

Tempo di lettura: < 1 minuto A seguito del tentato furto in un istituto bancario di Pomigliano d'Arco (Napoli), dove ignoti hanno fatto esplodere un ordigno nel tentativo di portare via un bancomat, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari ha disposto per oggi la convocazione urgente del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Lo rende noto il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo, riferendo di essere stato contattato telefonicamente in mattinata dal Prefetto che ha annunciato la riunione straordinaria fissata per le ore 13 di oggi presso il Palazzo Municipale. "Ringrazio il Prefetto per la solerzia e per aver raccolto l'allarme della nostra comunità", ha detto il sindaco Russo, sottolineando l'attenzione immediata delle istituzioni dopo il grave episodio.

