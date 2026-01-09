Esecuzione a sangue freddo Minneapolis in rivolta per Renee caos per le strade della città

A Minneapolis, le strade si popolano di segni di lutto e speranza dopo l’uccisione di Renee. Croci, fiori e candele testimoniano il dolore e la memoria della comunità. La città vive momenti di tensione e riflessione, tra proteste pacifiche e situazioni di caos. Un’immagine di come un evento tragico possa unire e dividere allo stesso tempo, lasciando un segno duraturo sulla comunità locale.

Croci improvvisate, mazzi di fiori appoggiati sulla neve sporca, candele accese che resistono al freddo. All'angolo tra Portland Avenue e la 34esima strada di Minneapolis il silenzio pesa quanto la rabbia. È qui che mercoledì l'agente federale Jonathan Ross ha ucciso Renee Nicole Good mentre la donna stava osservando l'arresto di alcuni immigrati irregolari. Intorno, i segni della tensione sono ovunque: lacrimogeni, spray urticanti, proiettili di gomma. Poco distante, davanti al Bishop Henry Whipple Federal Building, la protesta è esplosa contro quella che i manifestanti definiscono una violenza dello Stato contro i cittadini.

