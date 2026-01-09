Esce per montare le catene ma si sente male e muore per un infarto tragedia in Abruzzo per un turista
Un turista napoletano è deceduto a Pescocostanzo, in Abruzzo, dopo essersi sentito male mentre si preparava a montare le catene per l’auto. L’uomo, improvvisamente colto da un malore, non ha potuto essere soccorso in tempo. La tragedia ha scosso la comunità locale, che si è unita nel cordoglio per questa perdita improvvisa.
Un uomo, un turista del Napoletano, è deceduto a Pescocostanzo dopo essersi sentito improvvisamente male.Come riporta NapoliToday, l'uomo di 64 anni insieme ad alcuni amici aveva raggiunto la località sciistica abruzzese per alcuni giorni di vacanza. Il 64enne, originario di Villaricca, stava. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Muore mentre esce a montare le catene per l'auto: tragedia in Abruzzo
Leggi anche: Colpito da infarto mentre monta le catene da neve: turista napoletano muore a 64 anni
Muore mentre esce a montare le catene per l'auto: tragedia in Abruzzo - La tragedia fuori da un ristorante dove l'uomo era stato a cena con gli amici: l'uomo era uscito per montare le catene e preparare l'auto considerando l’abbondante nevicata che era in atto. chietitoday.it
Ogni volta che qualcuno entra in laboratorio con un dubbio ed esce con una bici su misura per lui, ci ricordiamo perché facciamo questo mestiere: per costruire qualcosa che va oltre l’oggetto, qualcosa che rispecchia chi la pedala. Dietro ogni telaio FM Bike c’ - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.