Esce per montare le catene ma si sente male e muore per un infarto tragedia in Abruzzo per un turista

Un turista napoletano è deceduto a Pescocostanzo, in Abruzzo, dopo essersi sentito male mentre si preparava a montare le catene per l’auto. L’uomo, improvvisamente colto da un malore, non ha potuto essere soccorso in tempo. La tragedia ha scosso la comunità locale, che si è unita nel cordoglio per questa perdita improvvisa.

Un uomo, un turista del Napoletano, è deceduto a Pescocostanzo dopo essersi sentito improvvisamente male.Come riporta NapoliToday, l'uomo di 64 anni insieme ad alcuni amici aveva raggiunto la località sciistica abruzzese per alcuni giorni di vacanza. Il 64enne, originario di Villaricca, stava. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

