Esame patente 2026 cosa cambia Guide certificate le novità del decreto

Il decreto del 9 gennaio 2026 introduce importanti novità per l’esame di patente, con particolare attenzione alle guide certificate. Queste modifiche influiranno sui requisiti e sulle procedure di conseguimento della patente di guida. In questa guida, analizzeremo le principali variazioni e i tempi di attuazione, offrendo un quadro chiaro e aggiornato per chi si prepara a sostenere l’esame nel 2026.

Roma, 9 gennaio 2026 - Riforma delle guide certificate: ecco cosa cambia per chi dovrà sostenere l'esame della patente e da quando. Cinque cose da sapere con la guida di Paolo Colangelo, presidente delle autoscuole Confarca. 1. Prime guide con istruttore qualificato. La riforma fissa intanto una novità rilevante: "le prime esercitazioni devono obbligatoriamente essere svolte con un istruttore abilitato, prima dell'accompagnatore familiare", mette in evidenza il presidente Colangelo. Per il presidente Confarca questo è "un riconoscimento del valore professionale delle autoscuole e una garanzia per la sicurezza".

