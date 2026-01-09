Eruzione blindata sull' EtnaBarbagallo PD | Divieti da stato poliziesco figuraccia internazionale

L’eruzione dell’Etna, sebbene in diminuzione, ha riacceso le polemiche sulla gestione delle emergenze in Sicilia. Secondo Barbagallo (PD), le restrizioni adottate sarebbero eccessive e dannose, definendole una “figuraccia internazionale”. La situazione evidenzia come la burocrazia possa influire negativamente sulle risposte tempestive e efficaci in contesti di emergenza naturale.

"L'eruzione dell'Etna giorno dopo giorno sta scemando ma ahimè, la burocrazia siciliana ancora una volta ha offerto il peggio di sé. Per giorni interi la preoccupazione di burocrati e funzionari vari è stata esclusivamente quella di non assumersi nessuna responsabilità e non quella di tutelare la.

Vulcani: Ingv, un nuovo archivio di dati satellitari sull’eruzione dell’Etna del febbraio 2025 - È stato pubblicato sulla rivista “Scientific Data” un nuovo archivio di dati satellitari sull’eruzione dell’Etna del febbraio 2025. agensir.it

