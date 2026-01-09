Erin Doherty di Adolescence e i cliché sulle coppie lesbiche | Vivo con la mia fidanzata perché la amo non per stereotipi

Erin Doherty, protagonista di Adolescence, ha condiviso il suo punto di vista sulla relazione con la compagna Sinéad Donnelly. In un’intervista, ha sottolineato di vivere con lei per amore, rifiutando gli stereotipi spesso associati alle coppie lesbiche. Le sue parole evidenziano l’importanza di vivere l’amore autenticamente, al di là dei preconcetti e delle rappresentazioni stereotipate.

