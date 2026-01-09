Eredità Brigitte Bardot battaglia per il patrimonio di quasi 70milioni | il figlio e il marito contro il testamento
Si apre una nuova fase nella gestione dell’eredità di Brigitte Bardot, stimata intorno ai 69,5 milioni di euro. La disputa riguarda il patrimonio lasciato dall’attrice, principalmente devoluto alla sua associazione dedicata alla tutela degli animali. Il figlio e il marito contestano il testamento, dando vita a una battaglia legale che coinvolge aspetti patrimoniali e affettivi.
É doppia battaglia legale per l'eredità di Brigitte Bardot dal valore di circa 69,5 milioni di euro. L'attrice ha lasciato quasi tutto il patrimonio alla sua associazione, che si occupa della cura degli animali. Per questo motivo il figlio e il marito avrebbero contestato il testamento, chiedendone un maggior coinvolgimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Brigitte Bardot, è battaglia per l'eredità: «Figlio e marito contro il testamento che lascia quasi tutto agli animali»
Leggi anche: La battaglia per l’eredità di Brigitte Bardot: il figlio e il marito contro il testamento, reclamano una quota del patrimonio da 69,5 milioni lasciato tutto agli animali
Eredità Brigitte Bardot, battaglia per il patrimonio di quasi 70milioni: il figlio e il marito contro il testamento - É doppia battaglia legale per l’eredità di Brigitte Bardot dal valore di circa 69,5 milioni di euro. fanpage.it
Brigitte Bardot, è battaglia per l'eredità: «Figlio e marito contro il testamento che lascia quasi tutto agli animali» - Ma l'unico figlio Nicolas Charrier e il quarto marito Bernard d’Ormale avrebb ... vanityfair.it
Brigitte Bardot, la “battaglia” per l’eredità tra il figlio e l’ultimo marito - Potrebbe esserci una battaglia in tribunale per l’eredità di Brigitte Bardot: le ultime volontà dell’attrice e cosa dice la legge francese ... dilei.it
La battaglia per l’eredità di #BrigitteBardot: il figlio e il marito contro il testamento, reclamano una quota del patrimonio da 69,5 milioni lasciato tutto agli animali x.com
la Repubblica. . A chi lasciare la sua eredità Brigitte Bardot lo aveva deciso da tempo. La scelta era ricaduta sulla fondazione che porta il suo nome, impegnata dal 1986 nella tutela dei diritti degli animali. L’ultimo atto di una pianificazione patrimoniale “militan - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.