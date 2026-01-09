Eredità Brigitte Bardot battaglia per il patrimonio di quasi 70milioni | il figlio e il marito contro il testamento

Si apre una nuova fase nella gestione dell’eredità di Brigitte Bardot, stimata intorno ai 69,5 milioni di euro. La disputa riguarda il patrimonio lasciato dall’attrice, principalmente devoluto alla sua associazione dedicata alla tutela degli animali. Il figlio e il marito contestano il testamento, dando vita a una battaglia legale che coinvolge aspetti patrimoniali e affettivi.

Brigitte Bardot, è battaglia per l'eredità: «Figlio e marito contro il testamento che lascia quasi tutto agli animali» - Ma l'unico figlio Nicolas Charrier e il quarto marito Bernard d’Ormale avrebb ... vanityfair.it

Brigitte Bardot, la “battaglia” per l’eredità tra il figlio e l’ultimo marito - Potrebbe esserci una battaglia in tribunale per l’eredità di Brigitte Bardot: le ultime volontà dell’attrice e cosa dice la legge francese ... dilei.it

La battaglia per l’eredità di #BrigitteBardot: il figlio e il marito contro il testamento, reclamano una quota del patrimonio da 69,5 milioni lasciato tutto agli animali x.com

la Repubblica. . A chi lasciare la sua eredità Brigitte Bardot lo aveva deciso da tempo. La scelta era ricaduta sulla fondazione che porta il suo nome, impegnata dal 1986 nella tutela dei diritti degli animali. L’ultimo atto di una pianificazione patrimoniale “militan - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.