Erdogan coi volenterosi | vuole il Mar Nero

Le tensioni nel Mar Nero si intensificano, con Erdogan che cerca il sostegno dei volontari e Friedrich Merz che sottolinea l’importanza del consenso di Mosca. La situazione rimane complessa, con rischi di escalation e minacce di attacchi alle truppe coinvolte. La regione si trova in un momento delicato, richiedendo attenzione e analisi approfondite per comprendere le possibili conseguenze di questi sviluppi.

Friedrich Merz: «Per la missione serve il consenso di Mosca». Che minaccia: «Le truppe saranno un obiettivo». Che le truppe occidentali in Ucraina fossero aria fritta, lo si era intuito. La novità è che, a trarre vantaggio dalla messinscena dei volenterosi - con Emmanuel Macron che pontifica di autonomia strategica europea, mentre Keir Starmer, previo consenso del Parlamento, non ci metterebbe più di 7.500 soldati britannici per 60.000 chilometri quadrati di territorio da sorvegliare - potrebbe essere una potenza in tutti i sensi levantina, abituata a tenere i piedi in due scarpe e a condurre la sua partita con disinvolto cinismo: la Turchia di Recep Tayyip Erdogan.

