Epifania solidale dei giovani | accanto ai bambini in assistenza domiciliare
Il 6 gennaio 2026 si è svolta a Brindisi l'iniziativa “Epifania Solidale in Assistenza Domiciliare”, promossa da Confindustria Giovani Imprenditori e Confcommercio Giovani Imprenditori. L’evento ha visto la partecipazione dei giovani del territorio impegnati a sostenere i bambini in assistenza domiciliare, rafforzando il senso di solidarietà e vicinanza alla comunità locale. Un’occasione di condivisione e attenzione alle esigenze delle famiglie più fragili
BRINDISI - Si è svolta nella mattinata del 6 gennaio 2026 l'iniziativa “Epifania Solidale in Assistenza Domiciliare”, promossa congiuntamente dalle principali associazioni giovanili del territorio brindisino: Confindustria Giovani Imprenditori Brindisi, Confcommercio Giovani Imprenditori Brindisi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
