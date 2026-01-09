Epifania solidale dei giovani | accanto ai bambini in assistenza domiciliare

Il 6 gennaio 2026 si è svolta a Brindisi l'iniziativa “Epifania Solidale in Assistenza Domiciliare”, promossa da Confindustria Giovani Imprenditori e Confcommercio Giovani Imprenditori. L’evento ha visto la partecipazione dei giovani del territorio impegnati a sostenere i bambini in assistenza domiciliare, rafforzando il senso di solidarietà e vicinanza alla comunità locale. Un’occasione di condivisione e attenzione alle esigenze delle famiglie più fragili

Si è svolta nella mattinata del 6 gennaio 2026 l'iniziativa "Epifania Solidale in Assistenza Domiciliare", promossa congiuntamente dalle principali associazioni giovanili del territorio brindisino: Confindustria Giovani Imprenditori Brindisi, Confcommercio Giovani Imprenditori Brindisi.

