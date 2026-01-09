Eolie irraggiungibili per il maltempo sospese le corse degli aliscafi
Le isole Eolie sono attualmente irraggiungibili a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Il maltempo, con venti intensi e mare mosso, ha provocato la sospensione delle corse degli aliscafi e la chiusura degli approdi. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti ufficiali prima di pianificare eventuali spostamenti verso le isole.
Quasi impossibile raggiungere le isole Eolie. Il forte vento delle ultime ore ha reso agitato il mare con la conseguente chiusura degli approdi. Tutte le corse degli aliscafi da e per Milazzo di oggi, 9 gennaio, sono state sospese così come comunicato da Liberty Lines sul proprio sito. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
