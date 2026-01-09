Eolie irraggiungibili per il maltempo sospese le corse degli aliscafi

Le isole Eolie sono attualmente irraggiungibili a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Il maltempo, con venti intensi e mare mosso, ha provocato la sospensione delle corse degli aliscafi e la chiusura degli approdi. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti ufficiali prima di pianificare eventuali spostamenti verso le isole.

