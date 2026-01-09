Entropia biancoceleste

L’Entropia Biancoceleste è un racconto che si snoda tra passione e identità. Prima di Lazio-Napoli, uno striscione in curva Nord, “C’mon guys”, anticipava un evento che avrebbe coinvolto i tifosi e la squadra. Un momento che riflette il legame tra i sostenitori e la loro Lazio, catturando l’essenza di un’atmosfera unica e autentica, fatta di emozioni e di un senso di appartenenza condiviso.

Quando in curva Nord è apparso lo striscione “ C’mon guys ” prima di Lazio-Napoli persino il laziale meno attento a quelle che potremmo definire dinamiche da stadio ha capito cosa avrebbe visto di lì a poco. Troppo chiaro e circostanziato il riferimento, reso poi ancor più esplicito dallo spettacolo visivo della riproduzione delle due mani che tenevano una sciarpa: un omaggio a ciò che era apparso in Nord il 6 marzo del 1994, prima di un derby rimasto nella storia per una meraviglia di Beppe Signori in mezzo alla nebbia dei fumogeni, come se il coro “Mi è sembrato di vedere Signori” avesse preso improvvisamente vita diventando qualcosa di concreto, e un rigore calciato malamente da Giuseppe Giannini e parato da Luca Marchegiani. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Entropia biancoceleste Leggi anche: Lazio, è arrivato Taylor: secondo acquisto biancoceleste | CM.IT Leggi anche: Lazio-Juventus 1-0: Basic affonda Tudor, festa biancoceleste all'Olimpico

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.