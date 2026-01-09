Ennesimo mancato ritiro da parte della Geofor
Da diversi mesi, il servizio di raccolta rifiuti di Geofor presenta frequenti inefficienze, con i camion che passano senza effettuare il ritiro dei bidoni. Questa situazione provoca disagi ai cittadini e rischia di compromettere la gestione dei rifiuti nel territorio. È importante affrontare il problema per garantire un servizio efficiente e affidabile, rispettando le esigenze della comunità e le normative ambientali vigenti.
Sono mesi che il servizio Geofor salta il ritiro, ovvero passa il camion vede i bidoni e non li ritira. Segnalato alla Geofor mille volte e nulla cambia. Ma la Tari aumenta!!!! E si vive tra i rifiuti!!!!. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
