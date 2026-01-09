Energia | Meloni ' lavoriamo per abbassare il prezzo misure nei prossimi Cdm'

Da iltempo.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo italiano si sta impegnando a ridurre i costi dell’energia, con l’obiettivo di alleviare il carico sulle famiglie e le imprese. In questo contesto, sono in fase di definizione misure che saranno discusse nei prossimi Consigli dei ministri. L’intervento mira a trovare soluzioni efficaci e tempestive per contenere i prezzi e garantire maggiore stabilità nel settore energetico.

Roma, 9 gen (Adnkronos) - Bisogna "lavorare per abbassare i prezzi dell'energia, è un provvedimento su cui stiamo lavorando per portarlo in uno dei prossimi Cdm". Lo ha detto Giorgia Meloni alla conferenza di inizio anno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

energia meloni lavoriamo per abbassare il prezzo misure nei prossimi cdm

© Iltempo.it - Energia: Meloni, 'lavoriamo per abbassare il prezzo, misure nei prossimi Cdm'

Leggi anche: Meloni: Lavoriamo a soluzioni concrete sul costo dell'energia – Il video

Leggi anche: Meloni a Cna:lavoriamo su costi energia

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Energia: Meloni, ‘lavoriamo per abbassare il prezzo, misure nei prossimi Cdm’ - Bisogna "lavorare per abbassare i prezzi dell'energia, è un provvedimento su cui stiamo lavorando per portarlo in uno dei prossimi Cdm". ilsannioquotidiano.it

energia meloni lavoriamo abbassareMeloni, piano energia: intervento da 3 miliardi. Il segnale alle imprese - Un traguardo che la premier Giorgia Meloni ha nel mirino da un pezzo, ma che è stata costretta a tenere in stand by per ... ilmessaggero.it

Energia: Meloni, abbassare strutturalmente costo, si puo' lavorare con opposizione - "Per quanto sia una materia di una complessita' incredibile, bisogna trovare il modo di abbassare strutturalmente il costo dell'energia". ilsole24ore.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.