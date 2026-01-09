Enel Cerano | sulla riconversione industriale serve approccio pragmatico e unitario

Il Partito Repubblicano Italiano di Brindisi commenta il percorso di riconversione dell’area industriale di Cerano, sottolineando l’importanza di un approccio pratico e condiviso. La nota evidenzia la necessità di strategie coordinate per garantire un processo di trasformazione efficace e sostenibile, nel rispetto delle esigenze del territorio e delle comunità locali. Un’analisi che invita a riflettere sulla pianificazione futura dell’area e sui passi da compiere per un sviluppo equilibrato.

Riceviamo e pubblichiamo una nota del Partito Repubblicano Italiano di Brindisi in merito al futuro dell'area industriale di Cerano e ai processi di riconversione del territorio.Il Partito Repubblicano Italiano di Brindisi ritiene che le decisioni relative al futuro dell’area di Cerano e ai. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

