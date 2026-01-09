Le emozioni d’autore si manifestano attraverso le cere, materia plasmabile nelle mani di scultori rinascimentali e barocchi. Quando lavorate con cura, queste sculture diventano rappresentazioni durature di volti e corpi, capaci di trasmettere emozioni e significati profondi. Dalle opere di Eradze al Beato Angelico, l’uso della cera ha permesso di creare immagini che uniscono arte e spiritualità, mantenendo intatta la loro espressività nel tempo.

Morbida e neutra, se lavorata dalle mani di abilissimi scultori rinascimentali e barocchi, poteva dare sostanza a volti e corpi nella forma di immagini perenni. E grazie alla capacità di renderla policroma, con la cera si plasmavano rilievi e sculture simili al vero. Le magie dell’antica arte della lavorazione della cera, tornano nella mostra al piano terreno della Galleria degli Uffizi fino al 12 aprile. Curata da Valentina Conticelli e Andrea Daninos, l’esposizione si intitola ’ Cera una volta. Sculture dalle collezioni medicee ’ ed è la prima dedicata alle collezioni fiorentine d’arte ceroplastica tra XVI e XVII secolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Emozioni d’autore. Dalle cere a Eradze al Beato Angelico

