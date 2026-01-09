Emirates FA Cup in streaming | terzo turno live su discovery+ e DAZN

La Emirates FA Cup prosegue con il terzo turno, offrendo 32 partite in diretta su discovery+ e DAZN. La competizione coinvolge tutte le squadre di Premier League, consentendo agli appassionati di seguire le sfide in tempo reale. La copertura streaming permette di seguire ogni partita in modo semplice e accessibile, garantendo un’esperienza completa di una delle competizioni più storiche del calcio inglese.

La Emirates FA Cup entra nel vivo con il terzo turno: 32 partite in diretta integrale su discovery+ e DAZN, con tutte le squadre di Premier League.. Warner Bros. Discovery e DAZN trasmettono in Italia la Emirates FA Cup, la più antica competizione di calcio al mondo e principale coppa nazionale inglese, in co-esclusiva fino alla stagione 2027-28. Da venerdì 9 a lunedì 12 gennaio, discovery+ e DAZN trasmettono in diretta integrale il terzo turno di Emirates FA Cup 2025-26: 32 match, di cui i top match con il commento italiano e le squadre entranti di Premier League. Da Wrexham-Nottingham Forest a Liverpool Barnsley, i campioni in carica del Crystal Palace debuttano sul campo del Macclesfield, mentre l'Arsenal capolista in Premier e Champions League è attesa domenica 11 gennaio a Portsmouth.

