Emily in Paris 5 la quinta stagione tra l’Italia Parigi e nuovi imprevisti | la recensione

Emily in Paris 5, disponibile su Netflix dal 18 dicembre, porta la protagonista tra Roma, Parigi e Venezia. La stagione esplora nuovi incontri, situazioni imprevedibili e sfide personali, mantenendo il tono leggero e raffinato tipico della serie. Un racconto che unisce moda, cultura e relazioni, offrendo agli spettatori un’ulteriore occasione di immergersi in un mondo di eleganza e stile.

Emily in Paris 5 è disponibile su Netflix dal 18 dicembre. La nuova stagione vede la protagonista spostarsi da Roma a Parigi e poi a Venezia, tra nuovi eventi glamour e, ovviamente, immancabili ostacoli amorosi. Ora referente dell’Agence Grateau a Roma, Emily si trova ad affrontare nuove sfide professionali e sentimentali, mentre si adatta alla vita nella città eterna. Ma proprio quando tutto sembra andare bene, un’idea lavorativa si rivela un fallimento, con conseguenti delusioni amorose e lavorative. Con Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, Lucien Laviscount, Eugenio Franceschini e Paul Forman, vediamo insieme qualcosa di più su questo capitolo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

