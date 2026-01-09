Emergenza medici a Torremaggiore | dal Comune un fondo straordinario per garantire la Guardia Medica
Il Comune di Torremaggiore ha istituito un fondo straordinario per sostenere la Guardia Medica, rispondendo alla criticità dei servizi sanitari sul territorio. Questa misura mira a garantire un accesso continuo e sicuro alle cure mediche, tutelando il diritto alla salute dei cittadini in un momento di emergenza. L’intervento rappresenta un impegno concreto dell’amministrazione per affrontare le difficoltà del sistema sanitario locale.
In una fase di grave criticità per i servizi sanitari essenziali sul territorio comunale, l’Amministrazione di Torremaggiore ha assunto una decisione concreta e responsabile per tutelare il diritto alla salute dei cittadini. Nella giornata di ieri, giovedì 8 gennaio, la Giunta Comunale ha. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
