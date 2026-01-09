Emanuele Filiberto di Savoia smentisce la relazione con Tracey Amon | Momento delicato
Emanuele Filiberto di Savoia ha recentemente smentito le voci riguardanti una presunta relazione con Tracey Amon, definendo il momento attuale come “delicato”. La fine della relazione con Adriana Abascal ha suscitato diverse speculazioni, tra cui quella di un possibile nuovo legame sentimentale. La situazione rimane al centro dell’attenzione, mentre il Principe preferisce mantenere un atteggiamento riservato.
La relazione finita tra Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal ha dato adito a numerose indiscrezioni negli ultimi giorni, tra cui l’ipotesi di una nuova relazione del Principe con Tracey Amon. L’ufficio stampa di Emanuele Filiberto ha fatto chiarezza in merito ai pettegolezzi circolati, e in un momento delicato: è arrivata ufficialmente la smentita. Emanuele Filiberto di Savoia, nessuna relazione con Tracey Amon. Tra Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal la storia è finita, ma non c’entra in alcun modo un’altra donna. Con una nota stampa condivisa anche sui canali social, è intervenuto con una precisazione ufficiale, per smentire ufficialmente le ricostruzioni degli organi di stampa. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche: Emanuele Filiberto di Savoia, la verità sulla rottura con Adriana Abascal
Leggi anche: Cuori infranti in casa Savoia: la verità della ex di Emanuele Filiberto
“Non voglio essere l’amante di un uomo ancora sposato e nemmeno diventare principessa di un regno che non c’è”: Adriana Abascal parla della fine della storia con ... - La modella messicana chiarisce: "Lo amo ma non voglio essere l'amante. ilfattoquotidiano.it
Adriana Abascal: “Amo Emanuele Filiberto, ma non voglio essere l’amante” - Adriana Abascal ha rivelato il reale motivo che l’ha spinta a lasciare Emanuele Filiberto di Savoia, nonostante il sentimento non sia mai sparito. dilei.it
Adriana Abascal sulla rottura con Emanuele Filiberto: “Non sono disposta a fare l’amante, è ancora sposato” - Adriana Abascal racconta la fine della sua storia con Emanuele Filiberto, spiegando i motivi che l’hanno portata a chiudere: “Mi aveva fatto capire ... fanpage.it
Emanuele Filiberto di Savoia, Tracey Amon, Adriana Abascal: nel nuovo Oggi trovate indiscrezioni, foto e retroscena su un possibile cambio di cuore Ce ne parla @andreabiavardi, direttore di OGGI Secondo voi: solo voci o qualcosa di più #Oggi #setti - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.