Emanuele Filiberto di Savoia ha recentemente smentito le voci riguardanti una presunta relazione con Tracey Amon, definendo il momento attuale come “delicato”. La fine della relazione con Adriana Abascal ha suscitato diverse speculazioni, tra cui quella di un possibile nuovo legame sentimentale. La situazione rimane al centro dell’attenzione, mentre il Principe preferisce mantenere un atteggiamento riservato.

La relazione finita tra Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal ha dato adito a numerose indiscrezioni negli ultimi giorni, tra cui l’ipotesi di una nuova relazione del Principe con Tracey Amon. L’ufficio stampa di Emanuele Filiberto ha fatto chiarezza in merito ai pettegolezzi circolati, e in un momento delicato: è arrivata ufficialmente la smentita. Emanuele Filiberto di Savoia, nessuna relazione con Tracey Amon. Tra Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal la storia è finita, ma non c’entra in alcun modo un’altra donna. Con una nota stampa condivisa anche sui canali social, è intervenuto con una precisazione ufficiale, per smentire ufficialmente le ricostruzioni degli organi di stampa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Emanuele Filiberto di Savoia smentisce la relazione con Tracey Amon: “Momento delicato”

