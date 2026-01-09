Eli Iserbyt in lacrime si ritira dopo diverse operazioni | Non posso andare in bici nemmeno per svago
Eli Iserbyt, ciclista belga di 28 anni, ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni a causa di problemi di salute. Dopo aver subito diverse operazioni, ha confidato di non poter più pedalare, nemmeno per svago, e di aver ricevuto consigli medici che gli impediscono di proseguire la carriera sportiva. La sua decisione rappresenta un momento difficile per lui e per gli appassionati di ciclismo.
Il 28enne ciclista belga Eli Iserbyt ha annunciato in lacrime il suo ritiro da ogni attività: "Diversi medici mi hanno sconsigliato di proseguire, per me non è più possibile andare in bicicletta". Il già due volte campione del Mondo U23 di ciclocross soffre della "sindrome dell'iliaca del ciclista", una patologia che frena il flusso sanguigno alla gamba sotto sforzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
