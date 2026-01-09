Eli Iserbyt in lacrime si ritira dopo diverse operazioni | Non posso andare in bici nemmeno per svago

Eli Iserbyt, ciclista belga di 28 anni, ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni a causa di problemi di salute. Dopo aver subito diverse operazioni, ha confidato di non poter più pedalare, nemmeno per svago, e di aver ricevuto consigli medici che gli impediscono di proseguire la carriera sportiva. La sua decisione rappresenta un momento difficile per lui e per gli appassionati di ciclismo.

